Inghilterra, rivoluzione FA Cup: via i replay game dal prossimo anno

Inghilterra, novità per la prossima edizione di FA Cup: le partite che terminano in parità non verranno più rigiocate

Il calendario delle squadre inglesi è pieno di impegni che non permette alle squadre di poter rifiatare in qualsiasi momento della stagione e per questo motivo la Football Association ha deciso di rivoluzionare la FA Cup.

Dal prossimo anno infatti non ci saranno più i “replay”, le ripetizioni di una partita in caso di pareggio. Dalla prossima stagione infatti in caso di parità, si giocheranno supplementari e rigori. Tra le novità ci sarà anche che dal quinto turno in poi, con l’ingresso dei club della Premier League, ogni incontro si giocherà solo nei weekend, durante i quali non potranno essere disputate altre partite del massimo campionato.