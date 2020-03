Inghilterra Italia, nota della FA: «Al momento confermata l’amichevole»

Con una breve nota la Football Association ha confermato, al momento, l’amichevole tra Inghilterra e Italia in programma il 27 marzo a Wembley. Questo il comunicato della FA.

«Allo stato attuale, e in linea con le attuali direttive del Governo, nulla è cambiato riguardo alla disputa delle amichevoli contro Italia e Danimarca a fine mese»

At present, and in line with current government advice, nothing has changed regarding the status of our games against Italy and Denmark later this month.

We will be sure to inform fans should there be an update.

