Inghilterra, Southgate: «Ho dei giocatori FAVOLOSI, ma sulla scelta dell’arbitro dico QUESTO»

Le parole di Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, in vista delle semifinali di Euro 2024

Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Inghilterra, semifinale di Euro 2024.

SQUADRA – «Sono molto fortunato ad avere un gruppo di giocatori favoloso. Lavoriamo come una squadra e lo abbiamo sempre fatto. Il modo in cui tutti i 26 calciatore hanno legato nelle ultime settimane è stato speciale. Questa è l’occasione per fare la storia. Shaw? E’ stato infortunato per quattro mesi. Dobbiamo decidere se è pronto a giocare titolare, ma siamo molto contenti di riaverlo a disposizione».

POLEMICHE ARBITRO – «Non mi preoccupa chi sia l’arbitro, sarà di altissimo livello perché è così che l’Uefa prende le decisioni. Non è nemmeno una considerazione».