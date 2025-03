Inghilterra, Tuchel: «Rashford e Foden? Ho parlato con entrambi e davanti al gruppo. Ecco cosa apprezzo di loro»

L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha parlato della stagione di Rashford e Foden e delle loro difficoltà con la maglia dei Tre Leoni. Le parole

Dopo l’esordio vincente come CT dell’Inghilterra contro l’Albania, Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni di BBC Sport per parlare delle difficoltà di Marcus Rashford e Phil Foden in Nazionale. A seguire le sue parole.

RASHFORD E FODEN – «Ho parlato con entrambi e davanti al gruppo. Sanno che apprezzo l’impegno, soprattutto senza palla. Possiamo vedere nei numeri quanto impegno ci abbiano messo nel difendere alto e nel contro-pressing. Marcus ha fatto molte corse quando avevamo la palla, ma non lo vedevamo, non lo utilizzavamo. Forse è stato un po’ sfortunato con i tempi e, di tanto in tanto, lo abbiamo trascurato. Phil, forse, non sta trovando il momento giusto ora, ma entrambi sono molto positivi, hanno tutto il diritto di esserlo e sanno esattamente cosa vogliamo da loro. Ma senza palla, l’impegno c’era ed è quello che conta».