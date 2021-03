Pessime notizie per la nazionale inglese Under 21 in vista della fase a gironi degli Europei: infortunio per Mason Greenwood del Manchester United

Al posto dell’attaccante del Manchester United è stato chiamato Todd Cantwell, centrocampista del Norwich.