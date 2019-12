Insigne-Napoli, probabile divorzio a fine anno: tutto dipenderà dal campo

Le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli potrebbero separarsi a fine stagione: tutto dipenderà da cosa accadrà in campo

Lorenzo Insigne sta vivendo mesi difficili a Napoli. Il capitano azzurro ha sofferto la nuova posizione, prima da seconda punta e poi da esterno sinistro di centrocampo, e non è mai più tornato quello di una volta. Si torna quindi a parlare di divorzio a fine stagione ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport tutto passerà dal campo. Se Insigne si ritroverà, le cose potrebbero cambiare.

Insigne al San Paolo, non riesce proprio più a giocare ai suoi livelli. Chissà che lontano da casa, evidenzia la Rosea, contro Sassuolo non ritrovi gol e quel pizzico di serenità per una nuova ripartenza.