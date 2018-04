Insigne, i tifosi, Reina e Raiola: il retroscena da Napoli

Lorenzo Insigne fa polemica coi tifosi, serve Pepe Reina a calmarlo. C’entrano Mino Raiola e le voci di calciomercato su un suo addio al Napoli

Che cosa è successo a Lorenzo Insigne? Perché il calciatore del Napoli se l’è presa con i tifosi durante la partita con il Chievo? C’è qualche retroscena nella vicenda inerente il talento azzurro, lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport. Insigne è parso visibilmente contrariato durante Napoli-Chievo, il perché è presto detto: i fischi e l’atteggiamento del pubblico non sono piaciuti al calciatore, che pure non stava disputando la miglior partita di sempre. Il risultato finale ha sorriso agli uomini di Maurizio Sarri, ma Insigne non è andato a esultare sotto la curva. Lo ha preso da parte addirittura Pepe Reina, che saggiamente lo ha fatto sbollentare. Lo ha portato negli spogliatoi e ha provato a calmarlo, facendolo sfogare. Non sarebbe stata una mossa intelligente mandarlo dai tifosi, soprattutto dopo il battibecco in campo. Reina lo ha preso con sé, una tattica da leader dello spogliatoio.

Per Insigne Napoli è il futuro o no? C’è di mezzo Raiola

Insigne ha avuto modo di far passare lo smacco trascorrendo la domenica in famiglia, a Frattamaggiore Insigne ha festeggiato il compleanno del primogenito e nessuno ha più parlato della polemica coi fan. I tifosi, però, si sono divisi e c’entra Mino Raiola. Alcune voci di mercato recenti hanno avvicinato il calciatore e il procuratore italo-olandese, secondo i sostenitori del Napoli non sarebbe affatto un buon segnale per il futuro. Raiola si è creato una certa fama nell’ambiente calcistico e anche i tifosi lo vedono come un agente che sposta a suo piacimento i calciatori nelle grandi d‘Europa. Il timore di veder partire Insigne è alto e questo ha influito nella lite coi tifosi. Certo è che la frizione col Chievo non fa presupporre niente di buono sul mercato, anche se di offerte non ne sono arrivate.