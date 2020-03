Inter, agente Lautaro: «Real e Barcellona? Nulla di formale»

L’agente di Lautaro Martinez rassicura i tifosi dell’Inter dopo voci sull’interesse di Barcellona e Real Madrid per l’argentino

Intervenuto a Radio Del Plata, il procuratore sportivo Beto Yaque ha fatto chiarezza sui rumors riguardanti Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, in chiave calciomercato.

«Si dice che lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma per lui è come che non stia succedendo nulla. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se siano vere o meno le voci, è concentrato su dove si trova e sul suo lavoro. Abbiamo parlato con molte persone, ma nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono tesserati direttamente dai vari club. Non c’è nulla di formale o di serio. Essere ambito sul mercato è un qualcosa che si sogna, ma lui non si aspetta nulla: tutto ciò che vuole è giocare e fare gol. La sua crescita costante fa sì che le migliori squadre del mondo guardino a Lautaro con interesse. Speriamo che i suoi sforzi possano essere premiati per come merita».