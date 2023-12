Inter, agente Martinez: «Gioca nella squadra dei suoi sogni»

Le parole di Alejandro Camaño, agente del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, sul suo rinnovo di contratto

Intervistato da Numero Diez, Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, è tornato a parlare della trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino con l’Inter.

PREVISTO UN INCONTRO A BREVE? – «Non posso dare questa informazione, perché stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter. Io posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con Inter. Da anni sono in rapporto con l’Inter, perché sono procuratore di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con con tutta la dirigenza. Lautaro Martinez è molto felice di stare all’Inter però, per adesso, noi abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti ‘domani vado’, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che deve posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità».

L’UMORE DI LAUTARO ED IL SUO BILANCIO PER IL 2023 – «Lautaro ha 26 anni ed è in un momento di grande felicità. Ha avuto il secondo figlio. Ha una grande e bella famiglia. Gioca nella squadra che tifa e che gli piace tanto. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore all’Inter. E io lavoro per questo. Lavoro affinché l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM