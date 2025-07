Inter, Asllani con la valigia pronta: il centrocampista vuole rimanere in Serie A; ecco dove può finire

Asllani con le valigie pronte: il centrocampista albanese lascerà l’Inter in estate e vuole rimanere in Serie A: ecco dove può finire

Kristjan Asllani è pronto a salutare l’Inter. Dopo tre stagioni trascorse quasi sempre all’ombra di Calhanoglu, il centrocampista albanese è finito ai margini del progetto nerazzurro. L’arrivo di Cristian Chivu in panchina e le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio hanno chiarito il quadro: Asllani è ufficialmente sul mercato. E con un contratto in scadenza nel 2028, la dirigenza interista punta a monetizzare.

Prelevato dall’Empoli nel 2022 per circa 14 milioni di euro, Asllani non è mai riuscito a imporsi davvero a San Siro. Il compito di sostituire Calhanoglu si è rivelato troppo impegnativo: prestazioni spesso opache e un pubblico mai del tutto convinto del suo valore lo hanno progressivamente relegato a un ruolo marginale. In tre anni ha collezionato 99 presenze, molte delle quali entrando a gara in corso, con un bottino di 4 gol e 5 assist.

Ora, con l’arrivo del croato Petar Sucic – jolly capace di agire da regista o mezzala – e con Barella sempre più coinvolto anche in fase di impostazione, l’Inter ha deciso di voltare pagina. Come spiegato da Ausilio, «dopo tre anni è giusto che Asllani cerchi altrove maggior continuità».

La preferenza del giocatore è chiara: restare in Serie A. Cresciuto in Italia fin da piccolo, Asllani parla perfettamente l’italiano e si sente a casa nel nostro campionato. La Fiorentina è la squadra che ha mostrato maggior interesse: i viola, dopo gli addii di Cataldi e Adli, sono alla ricerca di un regista puro e vedono nell’ex Empoli un profilo adatto alle esigenze di Pioli. L’ostacolo resta la valutazione dell’Inter, che chiede almeno 18 milioni.

Più defilato al momento il Bologna, dove Marco Di Vaio ha preferito non sbilanciarsi. In alternativa, c’è anche l’ipotesi Betis: il club spagnolo cerca un centrocampista dopo la partenza di Johnny Cardoso, ma per ora Asllani preferisce rimanere in Italia. Il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane.