Inter, Asllan rifiuta il Real Betis e fa arrabbiare la dirigenza: la sua volontà è chiara

Inter, Kristjan Asllani rifiuta un’offerta della Real Betis: la sua posizione è chiara, ma ha infastidito la dirigenza nerazzurra

Kristjan Asllani è finito al centro di un caso interno all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non avrebbe gradito l’atteggiamento del centrocampista albanese, reo di aver rifiutato ripetutamente le offerte ricevute dall’estero. L’ultimo “no” è arrivato al Real Betis, club che aveva avanzato una proposta considerata soddisfacente sia per il giocatore sia per la società. Ma Asllani ha opposto resistenza, fermo nella sua volontà di restare in Serie A.

Un atteggiamento che ha indispettito la Beneamata, intenzionata a valorizzare l’investimento fatto nel 2022 e a liberare spazio a centrocampo, magari generando anche una plusvalenza. Il club ha fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni di euro, cifra abbordabile per molte realtà europee, ma meno accessibile per le pretendenti italiane, che non abbondano.

L’ex Empoli, però, ha le idee chiare: vuole rimanere in Italia, dove si sente pronto a raccogliere maggior minutaggio e continuità. Finora non ha aperto a soluzioni straniere, nonostante il rischio concreto di rimanere ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha recentemente fatto il punto della situazione: «Non c’è una squadra davvero vicina ad Asllani oggi. Ci sono stati contatti e telefonate, ma nulla di concreto. Dopo tre anni, pensiamo sia giusto per lui cercare un’opportunità diversa per giocare con maggiore continuità, anche se va ricordato che ha 100 presenze con l’Inter ed è un nazionale albanese. Un progetto fuori sarebbe l’ideale per lui oggi».

Il braccio di ferro è appena cominciato. L’Inter spinge per una cessione all’estero, Asllani vuole restare in Serie A. Ma il tempo stringe.