Inter, attesa per Eriksen: stipendio pagato da UEFA e FIFA

Grazie a un accordo con FIFA e UEFA, l’Inter può aspettare Eriksen senza la preoccupazione dello stipendio del danese

Christian Eriksen potrebbe sbarcare a Milano la prossima settimana per poi svolgere tutte le visite mediche del caso per cercare di capire le condizioni del danese in vista di un ipotetico, ma difficile, ritorno in campo. L’Inter, dal canto suo, attenderà con tutta calma anche grazie a una regola sulla stipendio dei calciatori.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avranno una grossa mano dall’assicurazione stipulata da FIFA e UEFA sugli infortuni subiti dai calciatori prestati alle Nazionali. Grazie a questa polizza, l’Inter non dovrà sborsare gran parte dell’ingaggio di Eriksen.