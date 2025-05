Inter Barcellona: e se finisce ai rigori? Gli specialisti da una parte e dall’altra: Calha contro Lewandowski

Inter Barcellona, in caso di finale ai calci di rigori ecco gli specialisti: Calhanoglu e Lewandowski i migliori, ecco gli altri

L’ombra dei rigori incombe su Inter Barcellona, una semifinale di Champions League che Simone Inzaghi ha definito “una finale in casa”. Dopo il 3-3 dell’andata, ogni scenario è aperto, supplementari e penalty inclusi. Da ambo le parti la Gazzetta dello Sport ha indicato gli specialisti di livello assoluto: Calhanoglu è il cecchino nerazzurro con 48 rigori segnati in carriera (23 su 24 con l’Inter), mentre Lewandowski, in panchina ma pronto a entrare, ha realizzato 88 tiri dal dischetto su 98 tentativi. Anche Sommer e Szczesny, i due portieri, sono chiamati a una prova di nervi: lo svizzero studia i tiratori avversari, ma finora ha parato poco; il polacco ha già fermato Messi ai Mondiali.

Dietro i due leader, le alternative non mancano. L’Inter può contare su Barella, Acerbi, Zielinski e Taremi, quest’ultimo freddo dal dischetto nonostante un rendimento deludente. Il Barça risponde con Raphinha (13 su 14), Dani Olmo, Pedri, De Jong e, potenzialmente, i subentranti Fermín e Gavi. Tutto dipenderà da chi avrà benzina nei supplementari e lucidità al momento decisivo. Sarà una sfida di nervi, preparazione e personalità, dentro e fuori dal campo.