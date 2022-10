Do you remember? Il ritorno del miglior De Vrij

Inter Barcellona e la prestazione che non ti aspetti: l’olandese Stefan De Vrij è tornato ‘volante’

Dentro un Inter-Barcellona che ci si poteva anche un minimo aspettare – perché i nerazzurri hanno il Triplete nel cuore e le sfide con i catalani le sanno vincere –, certamente era del tutto impensabile la prestazione di Stefan de Vrij. Che stava faticando alquanto in questa stagione e pure in quella passata non era stato certamente all’altezza della sua fama. E invece, ieri sera, il centrale olandese è tornato volante, «come non si vedeva dal girone d’andata dello scorso anno», ha scritto Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport attribuendogli un più che meritato 7,5 in pagella (anche nella finale di Supercoppa vinta sulla Juventus si era comportato più che bene). É vero, anche a Monaco Lewandowski era stato annullato dalla difesa del Bayern, a conferma che anche i big possono incappare in una serata non propriamente facile. Ma se c’è una caratteristica specifica dell’attaccante polacco è proprio quella di saper colpire alla minima occasione. E invece no, De Vrij non ha concesso nulla, riportando indietro la macchina del tempo. A quando rappresentava un’assoluta certezza. Da esibire anche in Europa.

Quali sono stati i capolavori di De Vrij con i nerazzurri in Champions League? Piccolo riassunto delle altre due perfezioni in versione olandese.

2018-19 Psv-Inter 1-2

Alla vigilia del ritorno in Olanda, dove da ex Feyenoord ha più volte affrontato il club di Eindhoven, De Vrij ammonisce: «Il Psv è una squadra forte». In campo si segnala per una serie di chiusure da applausi.

2019-20 Inter-Borussia Dortmund 2-0

Gara che Antonio Conte prepara benissimo e nella quale De Vrij fa realmente la differenza. Vi riesce esulando dai limiti del suo ruolo. É proprio lui a propiziare la rete del vantaggio mandando in porta Lautaro Martinez. E siccome gioca in condizioni fisiche tutt’altro che perfetta, merita di essere considerato insostituibile.