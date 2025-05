Inter Barcellona, record di telespettatori: ben 8 milioni davanti alle televisione per la semifinale

Inter Barcellona, record di telespettatori per l’impresa dei nerazzurri: i numeri da record di Sky e TV8 per la partita

La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, giocata ieri a San Siro, è entrata di diritto nella storia non solo per l’intensità sportiva, ma anche per i risultati straordinari ottenuti in termini di ascolti televisivi. Come riportato da Calcio e Finanza, la partita ha totalizzato una media di 7,89 milioni di spettatori in Total Audience (inclusi big screen e Sky Go), con il 36% di share e oltre 13 milioni di contatti unici. Su Sky, l’incontro è stato seguito da circa 1,9 milioni di spettatori medi, mentre su TV8 ha fatto segnare quasi 6 milioni di spettatori e il 27,3% di share, risultando il canale più visto della serata.

Il momento di maggiore attenzione è arrivato nei minuti finali dei supplementari, con un picco di quasi 8,9 milioni di spettatori e il 49% di share. Grazie a questa serata da record, TV8 ha toccato il miglior risultato della sua storia in all day con il 10,1% di share, diventando il terzo canale nazionale per l’intera giornata e il primo in prime time con il 26,5%. Un successo che conferma come eventi sportivi di alto livello siano ancora in grado di catalizzare l’attenzione del grande pubblico televisivo.