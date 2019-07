Inter, è arrivata la firma di Barella dopo aver svolto le visite mediche. Ora in partenza direzione Lugano, poi il rientro in Sardegna

È arrivata la firma di Nicolò Barella con l’Inter. Il calciatore, ormai ex Cagliari, dopo aver svolto le visite mediche si è legato con i nerazzurri. Adesso il centrocampista si recherà a Lugano dopo saluterà Conte e la sua nuova squadra ma senza aggregarsi al ritiro (agli sgoccioli), poi rientrerà in Sardegna.

Per lui spazio a qualche altro giorno di vacanze, al gruppo si unirà definitivamente dalla giornata di martedì, prima della partenza per la tournée in Cina.