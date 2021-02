Inter, Barella sugli scudi: sarà capitan futuro

Nicolò Barella è uno dei leader dell’Inter, con la dirigenza che gli affiderà la fascia di capitano quando Handanovic non ci sarà più

Oltre a Romelu Lukaku, se l’Inter dovesse identificarsi in un suo calciatore sarebbe sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista è diventato il simbolo dei nerazzurri, arrivando anche a diventare un leader della Nazionale di Roberto Mancini.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista pensa a lui come “capitan futuro”. L’uomo a cui affidare la fascia quando Samir Handanovic non ci sarà più. L’attuale scadenza di contratto al 2024 è ancora lontana, ma è chiaro che non appena si potrà, andranno riviste delle condizioni per blindare Barella.