Inter, Berni: «Quando un giocatore viene espulso deve fare un regalo a tutta la squadra»

Tommaso Berni ha raccontato la sua esperienza all’Inter, rivelando anche un aneddoto sulle espulsioni

Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter che quest’anno ha visto il suo contratto scadere, ha rilasciato un’intervista a GianlucaDiMarzio.com raccontando anche un aneddoto sulle espulsioni che tanto lo hanno reso celebre.

«Quando giochi, resti concentrato e non noti nulla. Da fuori, invece, vedi tutto. Accumuli adrenalina che però non puoi scaricare e quando ti ritrovi l’arbitro lì…. La prima volta sbagliai e chiesi scusa a tutta la terna.La seconda, però, fu eccessiva. Non feci niente di offensivo, ma con lo stadio vuoto si sentiva tutto. Dissi solo un porca t***. Per questo, dopo la partita con il Parma, andai nello spogliatoio dell’arbitro con fare minaccioso (ride ndr). Gli dissi: “Ora mi offri da bere. E fidati che, quando bevo, bevo tanto!”. Ai compagni poi regalai un paio di AirPods. Quando toccò a Lautaro, fece arrivare ad Appiano un pullman carico di televisori. Ma io l’ho dato via, a casa non lo usiamo mai. E poi era troppo grande».