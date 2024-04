Inter Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Cagliari. Gara insidiosa per i nerazzurri perché l’ex Claudio Ranieri vuole fare uno sgambetto a Simone Inzaghi. Dopo aver fermato l’Atalanta vuole frenare anche la corsa della capolista e guadagnare punti importanti per la salvezza. Dall’altra parte oltre allo scudetto c’è l’obiettivo punti, quindi un record da battere. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Simone Inzaghi CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. All. Claudio Ranieri

Inter-Cagliari, orario e dove vederla

Inter-Cagliari gara delle ore 20:45 della domenica, che continuerà la trentaduesima giornata della Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.