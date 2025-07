Inter, il mercato si gioca su più scacchiere: da Lookman a Frendrup, tra cessioni e mosse decisive

Inter, il punto del calciomercato tra entrata – con Lookman e Frendrup in primissima linea – e uscita con le cessioni

L’Inter si muove su più fronti in questa fase di mercato, impegnata in una partita a scacchi che coinvolge difesa, centrocampo e attacco. Il nome più caldo per il reparto offensivo è Ademola Lookman, attualmente all’Atalanta, considerato il primo obiettivo per dare profondità e qualità al reparto avanzato. I nerazzurri devono però vedersela proprio con un’altra squadra nerazzurra, quella bergamasca, che non intende fare sconti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul fronte difensivo l’attenzione è tutta su Koni De Winter, centrale belga classe 2002, reduce da due buone stagioni con il Genoa. Il prezzo di partenza si aggira sui 25 milioni, ma l’affare sarà sbloccato solo in caso di partenza di Yann Aurel Bisseck, per cui il Crystal Palace ha già offerto 32 milioni, ritenuti insufficienti rispetto alla valutazione dell’Inter, che parte da 40 milioni.

A centrocampo la situazione è altrettanto fluida. Kristjan Asllani è fuori dai piani di Chivu e destinato a partire, ma finora ha rifiutato diverse proposte – tra cui quella del Betis – sperando in una sistemazione in Serie A. Più delicata la posizione di Piotr Zielinski, che non ha convinto nell’ultima stagione e potrebbe accettare la corte dell’Arabia Saudita, dove già l’anno scorso aveva attirato l’interesse di alcuni club.

In entrata, l’uscita del polacco potrebbe aprire la strada a Morten Frendrup, mediano danese del Genoa valutato 20 milioni. Il classe 2001 è uno dei migliori centrocampisti difensivi d’Europa: primo in Serie A per tackle vinti (61) e dribbling intercettati (34), è il profilo ideale per un centrocampo a due. L’alternativa è Mandela Keita del Parma, già allenato da Chivu in passato.

Nel frattempo, l’Inter è pronta a blindare Davide Frattesi: per lui è in arrivo un prolungamento fino al 2030 con adeguamento economico. Prima, però, serve vendere