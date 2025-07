Inter, finisce la telenovela Calhanoglu: il turco rimane in nerazzurro, le ultime

Inter, la telenovela Hakan Calhanoglu finisce con i “fiori d’arancio” tra il calciatore turco e i nerazzurri: ha scelto di rimanere a Milano

Hakan Calhanoglu resterà all’Inter. A confermarlo, mettendo fine alle voci di mercato, è stato il suo agente Gordon Stipic in un’intervista a TRT: «Non ci sono stati colloqui con le squadre turche. Hakan giocherà nell’Inter il prossimo anno, è felice in nerazzurro». La frase arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile ritorno in patria, con Galatasaray e Fenerbahce accostati al centrocampista durante il Mondiale per Club.

In realtà qualche contatto informale c’è stato, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ma senza sviluppi concreti. «Non posso nascondere che Hakan nutrisse una passione già da bambino per il Galatasaray, ma non c’è stata alcuna offerta. E non abbiamo avuto colloqui col Fenerbahce», ha chiarito ancora Stipic, allineandosi alla posizione del club, ribadita da Marotta: «Calhanoglu non ha mai manifestato l’intenzione di andare via».

Nel frattempo l’Inter si era cautelata, valutando nomi come Granit Xhaka, che proprio ieri ha firmato col Sunderland. Una coincidenza che chiude simbolicamente la telenovela.

Oggi, intanto, Calhanoglu sarà tra i primi a presentarsi ad Appiano Gentile per iniziare la nuova stagione in anticipo sul raduno ufficiale. Al centro dell’attenzione c’è il polpaccio infortunato che lo aveva costretto a lasciare gli Stati Uniti durante il Mondiale, ma anche il chiarimento – ancora parziale – con Lautaro Martinez, dopo lo scontro a distanza seguito alla finale col Fluminense. Il faccia a faccia quotidiano sarà decisivo per ricomporre definitivamente i rapporti.

Sotto la guida di Chivu, il centrocampista turco dovrà adattarsi a un’Inter che cambia pelle: meno regista unico, più partner in una mediana affollata e competitiva. Il nuovo modulo (3-4-2-1) e l’arrivo di elementi come Zielinski e un Frattesi sempre più centrale impongono una sfida ulteriore. Calhanoglu è pronto a raccoglierla. In nerazzurro.