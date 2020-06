Inter Cavani, quanti dubbi. Nel frattempo spunta Lacazette, ormai il francese è lontano dalla permanenza a Londra

Ancora qualche dubbio, anche se il suo nome rimane in cima alla lista. L’Inter si muove sul mercato, i nerazzurri vogliono assolutamente trovare un altro attaccante per la prossima stagione da poter regalare ad Antonio Conte.

Edinson Cavani vuole attendere la Champions League prima di poter decidere, come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport. Rimane in cima alla lista dei nerazzurri, ma nel frattempo spunta anche Lacazette, in rotta con l’Arsenal.