Inter, due nomi per sostituire Calhanoglu: un big e una rivelazione della scorsa Serie A

Inter, con la possibile cessione di Hakan Calhanoglu i nerazzurri valutano due profili per sostiuirlo: un big e una rivelazione della scorsa Serie A

L’Inter sta valutando con grande attenzione il possibile addio di Hakan Calhanoglu. Qualora il centrocampista turco dovesse lasciare Milano, i dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a intervenire con l’acquisto di un sostituto di alto livello. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, la società non aprirà un tavolo di trattative con il Galatasaray per meno di 25-30 milioni di euro: solo una cifra di questo tipo permetterebbe di coniugare il risparmio sull’ingaggio del turco con un margine reale per finanziare il suo eventuale sostituto.

Gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique hanno già intaccato una parte rilevante del budget a disposizione, ed è per questo che Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono essere certi che, in caso di cessione di Calhanoglu, si possa puntare su un profilo davvero all’altezza.

Tre sono i nomi principali sul taccuino nerazzurro. Il primo resta Ederson, perno dell’Atalanta e valutato almeno 70 milioni dalla famiglia Percassi. Una cifra importante, che riflette l’importanza del brasiliano negli schemi della Dea, ma che l’Inter è disposta a prendere in considerazione solo se Calhanoglu venisse davvero ceduto. I bergamaschi, dal canto loro, potrebbero anche apprezzare un eventuale inserimento di Asllani come contropartita, ma al momento le richieste sono altissime.

Il secondo nome è quello di Lucas Da Cunha, rivelazione del Como, giocatore duttile e cresciuto molto nella seconda parte della stagione. È stato uno dei pupilli di Cesc Fabregas, che lo avrebbe voluto con sé anche all’Inter in caso di chiamata. Tuttavia, la solidità finanziaria del Como rende l’operazione complicata: cedere Da Cunha genererebbe una plusvalenza notevole, ma non è detto che il club lariano sia disposto a privarsene.