Chivu: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, hanno dato tutto! Felice per Valentin Carboni...»

Inter, il tecnico Chivu nel post gara: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, hanno dato tutto! Felice per Valentin Carboni…»

Ai microfoni di Dazn nel postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Cristian Chivu ha detto questo:

I CAMBI HANNO FATTO LA DIFFERENZA? – «Hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, a creare un po’ di scompiglio ad una squadra organizzata che ha difeso molto bassa. Nel secondo tempo, con l’ingresso di Pio, abbiamo provato a sfruttare anche i cross. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatto. I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, hanno dato tutto».

SU CARBONI – «Di Valentin dico tanto, ma potrei nominare anche Pio Esposito, Luis Henrique e Sucic. Sono contento per Valentin perché questa è la sua prima partita dopo l’infortunio al ginocchio. Parlando con lui ieri ho scoperto che erano proprio 8 mesi da quando si è fatto male. Sono felice per lui perché ha lavorato sodo per recuperare da questo bruttissimo infortunio, vederlo felice mi fa piacere».

