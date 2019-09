Inter, Conte: «Colpa mia. Abbiamo fatto dei passi indietro» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter si assume ogni responsabilità dopo la deludente prestazione in Champions League contro lo Slavia Praga

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la deludente prestazione contro lo Slavia Praga all’esordio in Champions League.

«Sono deluso e mi assumo la responsabilità perché non ho inciso come avrei dovuto – ammette Conte -, all’inizio e durante la partita. Anche nella preparazione, non avendo avuto molto tempo. Vorrei vedere passi in avanti, non indietro. E oggi abbiamo fatto passi indietro».