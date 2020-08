Inter Conte, «l’Antonio Furioso»: gli addii burrascosi iniziano a pesare. Anche con Chelsea e Juve finì in questo modo

Tanti, troppi addii in modo burrascoso. Antonio Conte – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – continua a «sbattere» la porta al termine della propria avventura in un club.

Col Bari fu addio per divergenze sul mercato, mentre con l’Atalanta si è scontrato subito con Doni. Anche con la Juventus il problema fu sul mercato, mentre col Chelsea la questione finì addirittura in tribunale.