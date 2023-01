Inter-Correa, a San Siro è entrato il suo fantasma

Joaquin Correa non riesce a incidere con la maglia dell’Inter, dopo l’insufficienza di Coppa Italia ne è arrivata un’altra contro il Verona

La Gazzetta dello Sport non ci gira attorno con le pagelle: «Il solito fantasma. Una costante negativa che fa imbufalire Barella quando non difende un pallone sulla trequarti». Voto 5 e altro match anonimo per l’argentino.