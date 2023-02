Inter, Cruz ci crede: «Non bisogna mollare per lo scudetto»

Le parole di Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, sulla stagione della squadra di Simone Inzaghi. I dettagli

Julio Cruz ha analizzato a La Repubblica la stagione dell’Inter.

LE PAROLE: «Porto? Si gioca a Milano, e l’Inter è l’Inter. La missione è segnare tanti gol, in vista del ritorno. I nerazzurri in Champions hanno fatto grandi cose. Discorso scudetto chiuso? Anche a meno 15 non bisogna mollare. Nel 2008 vincemmo lo scudetto all’ultima giornata, a Parma, dopo essere stati in vantaggio di 12 punti».