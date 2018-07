Inter, dall’Inghilterra: Manchester United su Perisic

Josè Mourinho, dopo le parole di elogio nei confronti di Ivan Perisic, prova a bussare nuovamente alla porta dell’Inter. La chiave potrebbe essere Darmian.

Il Manchester United torna alla carica per Ivan Perisic. Secondo quanto riportano alcuni tabloid inglesi, Josè Mourinho punta dritto sul croato per rinforzare la rosa dei Red Devils in vista della prossima stagione. Dopo il corteggiamento dello scorso anno, quando lo United arrivò ad offrire 50 milioni di euro, ecco che lo Special One è pronto a tornare alla carica.

La valutazione di Ivan Perisic, che domenica potrebbe non essere della partita Francia-Croazia finale di Coppa del Mondo(leggi qui), è lievitata ulteriormente. In Inghilterra riportano un’offerta da 65 milioni di euro da recapitare all’Inter a breve per strappare l’esterno offensivo a Luciano Spalletti. Josè Mourinho ieri aveva elogiato il croato dicendo: <È un calciatore diverso dagli altri. Fisico, veloce, tecnico che in area fà la differenza>. Messaggio in codice, come per dire “voglio Perisic”.

Inter a caccia di un terzino. Matteo Darmian è uno dei profili corteggiati da Piero Ausilio (leggi qui), il quale preferirebbe, però, Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Il calciatore azzurro potrebbe essere la chiave della trattativa, considerato anche che l’Inter si è mossa di recente su di lui, piano B proprio del laterale croato.