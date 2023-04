Inter, Darmian: «Grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia conquistata, era un obiettivo»

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset in vista della prossima sfida di Serie A contro la Lazio

PAROLE – «Grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia conquistata, era un obiettivo. Anche la semifinale di Champions League è importante ma dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella contro la Lazio, serve una vittoria per preparare un gran finale. Lazio? Sarà una partita molto importante, giocheremo contro una squadra forte e organizzata ma noi ci prepareremo nel migliore dei modi per provare a portare a casa una vittoria. Punti persi in campionato? Sappiamo che non abbiamo avuto quella continuità che ci vuole in Serie A e che abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma ora dobbiamo guardare avanti, a partire dalla partita di domenica che sarà importante».