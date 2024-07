Inter, i DETTAGLI del RINNOVO di Inzaghi: le CIFRE del prolungamento dell’allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è pronto a rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri: le ultime

Simone Inzaghi continuerà con l’Inter. L’annuncio di Beppe Marotta, con tanto di complimenti e continui attestati di stima, certifica il prolungamento del tecnico piacentino.

IL CONTRATTO – «Inizia la stagione più lunga di sempre, con il compito gravoso di motivare giocatori reduci dall’epica cavalcata della seconda stella e con avversarie ora più che mai determinate a strappare lo scudetto agli interisti. Simone Inzaghi, con un’abbronzatura da copertina, dopo tre stagioni in nerazzurro è pronto ad affrontare un nuovo biennio. Prima della presentazione con tutto lo staff dirigenziale presente (Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio, Dario Baccin, Piero Volpi e Riccardo Ferri), ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2026 («ma c’è la speranza di andare oltre» ha precisato il presidente Marotta). L’ingaggio da 6,5 milioni con 3 di bonus (di cui 2 da riconoscere in caso di riconferma del titolo di campione di Italia) piazza l’allenatore piacentino in vetta alla classifica dei tecnici più pagati della A e lo tiene al riparo da eventuali lusinghe»