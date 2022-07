Inter, i ‘capricci’ di Dzeko bloccano Dybala

L’Inter non ha mollato definitivamente il colpo Dybala, serve un’uscita per la Joya ma Dzeko vuole restare in nerazzurro

La voglia di restare all’Inter di Dzeko allontana Dybala dall’Inter. I nerazzurri pensano sempre alla Joya ma devono liberarsi di uno o due ingaggi pesanti per accogliere l’argentino.

Il bosniaco, secondo quanto riportato da Tuttosport, non vorrebbe lasciare la Pinetina. Le avance del Valencia, l’idea della Juve e il corteggiamento di Galliani per il Monza non sono bastati al momento a far cambiare idea all’attaccante. Situazione bloccata al momento per l’Inter.