Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro. In giornata sarà a Lugano

Nicolò Barella, centrocampista classe ’97, è vicino alla firma con l’Inter. Visite mediche concluse, secondo Sky Sport, per il centrocampista in arrivo dal Cagliari per circa 45 milioni di euro.

Barella è l’acquisto più caro della storia nerazzurra insieme a Bobo Vieri. Nel pomeriggio dovrebbe recarsi a Lugano, il primo allenamento agli ordini di Antonio Conte dovrebbe avvenire nella giornata di domani.