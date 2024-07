Inter, emesso il FRANCOBOLLO CELEBRATIVO: tutti i DETTAGLI dell’iniziativa

L’Inter festeggia la seconda stella con l’emissione del nuovo francobollo celebrativo per ricordare il 20esimo

Sono passati diversi tre mesi dal ventesimo Scudetto dell’Inter, ma gli omaggi proseguono ancora. Stando a quanto riporta la nota dell’Ansa, è stato emesso un francobollo celebrativo per lo storico tricolore nerazzurro.

L’OMAGGIO – «La vittoria dell’Inter per lo scudetto del campionato di serie A e’ stata celebrata con l’emissione di un francobollo (valido per la posta ordinaria); non solo: e’ stato emesso anche un foglietto che racchiude due esemplari del francobollo. La vignetta del francobollo singolo raffigura il caratteristico scudetto tricolore su cui campeggia il numero “20”, a indicare i campionati di Serie A conquistati dal ”FC Internazionale Milano”, cinto dalle spire del biscione nero azzurro, simbolo della squadra. Il foglietto racchiude, in basso al centro, due esemplari del francobollo che si stagliano su un fondino azzurro in cui si ripetono, incastrandosi, una serie di stelle nere azzurre»