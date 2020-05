Inter, Eriksen chiede spazio: la telefonata con Conte non basta più

Christian Eriksen chiede spazio nell’Inter del futuro di Antonio Conte: il danese vuole trascinare i compagni

Christian Eriksen chiede spazio. Questo riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come il danese abbia fretta di calcio ma ha soprattutto fretta di Inter. Vorrebbe un ruolo dentro gli schemi di Antonio Conte, perché lo spazio si crea, quando sembra non esserci. Il centrocampista non ha spinto Conte al dubbio, non l’ha messo mai davvero di fronte all’esigenza di lasciare la strada vecchia – il 3-5-2 – per la nuova.

Eriksen tuttavia – ricorda Gazzetta – ha accettato l’Inter in maniera convinta, rifiutando Psg e Bayern Monaco grazie alla telefonata di Conte: un qualcosa del tipo: ti aspettiamo, vieni a darci una mano, sei tu l’uomo con cui vogliamo fare il salto di qualità. La telefonata ha fatto colpo, Eriksen ha sposato l’Inter con un entusiasmo.

Ora l’ex Tottenham dovrà convincere Conte. Eriksen chiede spazio, Conte aspetta segnali perchè la società è convinta di aver fatto il grande colpo. E’ oggi che va costruita la squadra di domani: da come risponderà il danese e da quanto spingerà Conte all’inserimento, dipenderà la sua centralità nell’Inter di domani.