Inter, Eriksen inizia a brillare: tra i migliori nei test fisici

Christian Eriksen sta mettendo benzina nei muscoli per farsi trovare pronto e in forma alla ripresa del campionato

Tra poco più di una settimana l’Inter tornerà in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Appuntamento da non fallire per la squadra di Conte che potrà contare su un Christian Eriksen ritrovato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese si è contraddistinto in queste prime settimane di allenamento. Lui, Lukaku, Barella e Sensi hanno fatto segnare i migliori risultati nei test fisici condotti alla Pinetina. L’ex Tottenham potrebbe avere una maglia da titolare nella sfida del San Paolo visto che Conte, in questi giorni di allenamento, l’ha provato come interno sinistro del suo 3-5-2, ma con la licenza di svariare per tutto il campo e fare da rifinitore alle spalle di Lautaro e Lukaku. Eriksen potrebbe rivelarsi una fondamentale arma in più per l’Inter nel tour de force finale.