Inter, Farris: «Secondo tempo indicativo. Il pari ci va benissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli Inter. Queste le sue dichiarazioni:

PARTITA E PAREGGIO – «Il secondo tempo la dice lunga sul nostro valore. Abbiamo avuto un grande impatto perché la partita era in salita contro un grande avversario. La nostra bravura è stata la ricerca di vincerla, soprattutto perché abbiamo spento il loro entusiasmo e un pizzico di rammarico lo abbiamo, anche se il punto va benissimo».

CENTROCAMPO – «L’assenza di Barella e Brozovic ci farà ruotare maggiormente i centrocampisti».

DUMFRIES – «In Italia se arriva un giocatore straniero viene etichettato come in difficoltà. Lui si è applicato e ha voluto quotidianamente migliorare sia in campo che fuori. Mi fa molto piacere che adesso venga riconosciuto».

SOSTITUZIONI TARDIVE – «La squadra stava gestendo bene la partita quindi abbiamo aspettato. Sanchez è rimasto anche 5-6 minuti a bordocampo in attesa».

PROBLEMI – «Avevamo preparato la partita in modo da poter uscire con un quinto in pressione ma all’inizio soprattuto Dumfries ha fatto fatica. Nella ripresa è andata meglio sia per lui che per Perisic e alla lunga il loro lavoro ha stancato i loro centrocampisti».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE