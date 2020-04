Inter, Stankovic: «Mi ispiro ad Handanovic, lui è un modello»

Filip Stankovic parla della sua esperienza all’Inter: ecco le parole del portiere nerazzurro, tra idoli e il rapporto con il padre

STANKOVIC – «Cosa auguro a mio padre nella sua carriera di allenatore? Di vincere almeno il 50% di quello che ha vinto da calciatore. Non sarebbe male. Io allenato da lui all’Inter? Sì per me sarebbe un sogno, ma anche l’esperienza che sto facendo con Conte è molto bella. Mi ispiro ad Handanovic: per me Samir è un modello. E poi mia mamma è slovena come lui».