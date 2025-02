Inter, Inzaghi mischia le carte per il secondo round contro la Fiorentina: ecco i cambi rispetto al ko di giovedì

Inter, la probabile formazione di questa sera contro l’Inter: Inzaghi cambia qualcosa rispetto al ko di giovedì sera contro i viola?

La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sulle probabili formazioni di Inter Fiorentina, ipotizzando quelli che potrebbero essere i cambi attuati da Simone Inzaghi rispetto all’undici mandato in campo nella brutta prova di giovedì scorso a Firenze. Stasera a San Siro i nerazzurri vogliono approfittare del passo falso del Napoli, che ieri ha pareggiato in casa con l’Udinese e Inzaghi vuole mettere la miglior formazione possibile, cambiando qualcosa rispetto alla sfida di pochi giorni prima.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA – «Stamattina Inzaghi farà svolgere ai suoi una rifinitura ad Appiano e sarà, come spesso capita, quella decisiva in ottica formazione. Saranno almeno quattro le novità rispetto al match del Franchi: due in difesa – Pavard e il rientrante Acerbi -, una in fascia – Darmian per lo squalificato Dumfries -, una in mezzo, ovvero il ritorno di Barella. Ma occhio al quinto possibile cambio. Perché in attacco Lautaro è certo del posto ma al suo fianco è ballottaggio apertissimo tra Thuram, apparso stanco giovedì, e Taremi, ancora alla ricerca del primo gol su azione in campionato. In ogni caso, sarà un’altra Inter. E Inzaghi chiede che lo sia, al di là delle scelte di formazione, soprattutto nella capacità andare oltre le difficoltà».