Il poker di gol capolavoro dell’Inter. Le reti più belle con Inzaghi non le fanno gli attaccanti…

Il poker di gol capolavoro dell’Inter. Le reti più belle con Simone Inzaghi non le fanno gli attaccanti… Il focus sui nerazzurri

Di gol l’Inter ne ha fatti tanti e almeno 4 sono iscrivibili alla categoria del capolavoro. Quattro assi di un poker, ecco il meglio sotto il profilo realizzativo maturato in questa prima parte di stagione. Doverosa annotazione: non sono gli attaccanti a creare le perle ed anche questo certifica il valore della squadra.



1) Barella in Inter-Atalanta. Pavard va a lottare su un pallone al limite dell’area. Barella capisce tutto in anticipo, arriva di gran carriera sul punto di caduta della sfera e prima che tocchi terra la colpisce con un sinistro al volo imprendibile. Molto di meglio non si può fare.

2) Bisseck in Verona-Inter. Mkhitaryan a Correa che prolunga di tacco, Bisseck riceve spalle alla porta, si gira e in caduta mette sotto la traversa. Esempio di un gol improvviso e improvvisato, eseguito come si deve e anche di più.

3) Dimarco in Inter-Parma. Triangolo all’indietro con Mkhitaryan, Dimarco riceve palla, dribbling con tacco di sinistro e tiro di destro. Se il terzino sinistro di Inzaghi viene considerato tra i migliori d’Europa è anche perché sa inventare prodezze di questo genere.

4) Barella in Inter-Parma. Stessa gara, altra meraviglia. Tutto nasce da un lancio di Mkhitaryan, grande ispiratore della serata. Il centrocampista della Nazionale se ne va a campo aperto, si allunga il pallone e quando arriva in area di rigore fa una finta a rientrare, per poi spiazzare il portiere. Più che un gol, sembra un volo.