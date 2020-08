Inter Handanovic, Conte ritrova lo sloveno al top per l’Europa League. Un solo gol preso nelle ultime 6 partite

Antonio Conte ha ritrovato Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro, infatti, è riuscito a mettere in campo prestazioni convincenti negli ultimi impegni dei nerazzurri, subendo un solo gol nelle ultime sei partite.

Una difesa blindata in vista della semifinale di Europa League – come riportato da La Gazzetta dello Sport – con Godin titolare, un elemento in più per poter fare la differenza nella parte finale di questa stagione.