Inter, Handanovic è duro: «Si devono riportare valori persi» – VIDEO

Inter, Handanovic in conferenza è duro con Icardi: «Se la vedrà con la società, ma qui si devono riportare valori che si sono persi»

Direttamente dal ritiro dell’Inter, Samir Handanovic ha parlato in conferenza stampa. All’attuale capitano nerazzurro, che ha ereditato la fascia da Mauro Icardi, certe cose non vanno giù. Come le situazioni che riguardano l’attaccante argentino e Nainggolan, ormai ai margini della società. Il primo, ovviamente, ancor di più del belga, in quanto allontanato da Lugano.

Quando al portiere si chiede di loro, lui glissa così: «La nostra società è stata chiara sin dal primo giorno, non c’è bisogno che io aggiunga altro. Loro si allenano con noi, se la vedranno con la società». Poi, dice la sua: «Si vogliono riportare certi valori che all’Inter con gli anni si sono persi. I giocatori devono avere anche dei doveri, non si deve pensare che se sei un grande giocatore ti è tutto permesso».