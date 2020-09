Inter, ieri primo allenamento in nerazzurro per Hakimi

L’esterno destro ha sostenuto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile

Ieri è stato il primo giorno in campo da calciatore dell’Inter di Achraf Hakimi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo esser risultato negativo al tampone per il Covid-19, l’esterno marocchino ha svolto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile.

L’ex Borussia Dortmund si è allenato a parte, anche se in compagnia degli altri convocati in anticipo: Nainggolan, Dalbert, Radu e Vagiannidis. Hakimi dovrà recuperare la forma fisica, dato che l’ultima partita ufficiale l’ha disputata nel mese di giugno.