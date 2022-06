Inter, il Chelsea vuole Dumfries: affare scollegato da Lukaku, ma non troppo

Calciomercato Inter: il Chelsea ha messo nel mirino Dumfries ed è pronto ad affondare il colpo, l’affare sarebbe scollegato da Lukaku ma non troppo

In parallelo alla trattativa per Lukaku. esiste anche un possibile negoziato per la cessione di Dumfries al Chelsea. Le due operazioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono strettamente collegate ma, in fondo, è come se lo fossero: la possibilità di uno sconto Chelsea passa anche da un eventuale accordo sull’esterno.

Al momento, però, anche su questo fronte non c’è intesa perché i 45 milioni chiesti dall’Inter sono considerati troppi da Boehly e compagnia. In ogni caso, i due club sembrano intenzionate a venirsi incontro.

