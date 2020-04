Inter, il diktat di Conte: la difesa non si tocca. Ecco i nomi per sostituire Godin

De Vrij, Skriniar e Bastoni sono considerati incedibili per Antonio Conte: in tre valgono 150 milioni. Si sostituirà Godin

Se ci sono dubbi su quali uomini comporranno l’attacco e il centrocampo dell’Inter nella prossima stagione, in difesa non ci sono incertezze. Confermatissimi Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Un pacchetto arretrato che vale oltre 150 milioni e che Conte ha vietato di dividere.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’unico uomo finito sul mercato è Diego Godin. L’uruguaiano non si è adattato alla linea a tre e, visto l’ingaggio da 5 milioni netti a stagione, è sulla lista dei partenti. Due i nomi per sostituirlo: Kumbulla o Vertonghen. Il primo è la stellina del Verona e piace tanto alla dirigenza dell’Inter, il secondo è a parametro zero e Lukaku (suo compagno in Nazionale) spinge per averlo in squadra.