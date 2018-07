Inter, il punto sulle cessioni. E Karamoh…

Joao Mario e Biabiany in uscita imminente, Dimarco in prestito al Parma. Esterno? No, c’è Karamoh!

Il mercato dell’Inter passa anche attraverso le cessioni. Joao Mario in primis, Dimarco e Biabiany ormai sono piazzati. Dopo il capolavoro plusvalenze, gli acquisti di De Vrij e Asamoah a parametro zero, Lautaro Martinez e Nainggolan, Piero Ausilio pensa a piazzare gli ultimi giocatori in esubero dalla rosa di Luciano Spalletti.

Il primo è senza dubbio il portoghese Joao Mario, il quale è nel mirino del Wolverhampton, club neo promosso in Premier League. L’Inter vorrebbe incassare non meno di 25milioni dalla cessione del centrocampista lusitano, ma i colloqui con la formazione d’Oltremanica sembrano incentrati su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle ultime ore si registra anche l’interesse del Tottenham, che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per Joao Mario, secondo quanto appreso da fonti inglesi. In Corso Vittorio Emanuele si attendono segnali per definire la questione legata al portoghese.

Federico Dimarco sarà un nuovo giocatore del Parma, oggi potrebbe essere ufficiale. La formula è quella del prestito. Stesso destino per Biabiany, il quale dovrebbe andare ai ducali per 4 milioni di euro circa. Puscas verso il Palermo in prestito. Al momento non si registrano altri movimenti in uscita.

Un giocatore che vorrà essere protagonista della prossima stagione è sicuramente Yann Karamoh. Il talento francese ha iniziato la stagione con due gol in 10’ contro il Lugano. Bel biglietto da visita per Luciano Spalletti che avrà una pedina in più in avanti. Nuovo esterno? No grazie, c’è Karamoh! Nel frattempo il Fulham prova a superare la concorrenza dell’Inter sul brasiliano Malcom.