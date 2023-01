Inter, in estate sarà piazza pulita

Tanti i giocatori in scadenza e diversi casi da risolvere in casa Inter, la società potrebbe pensare a una rivoluzione nella rosa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalla difesa fino all’attacco sarebbero diversi i nomi ad essere finiti nel mirino. Alcuni giocatori in scadenza non rinnoveranno come De Vrij e Gagliardini. Dumfries potrebbe andare in Premier e Lukaku tornare al Chelsea. Correa sta deludendo le aspettative e anche per lui il futuro potrebbe essere lontano da Milano. Acerbi deve essere riscattato, ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. In estate potrebbe essercu una rivoluzione.