Inter, le condizioni di Carlos Augusto e Arnautovic: Inzaghi trema

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Carlos Augusto e Arnautovic: ecco il comunicato ufficiale dell’Inter

Sono giorni importanti in casa Inter. Lo Scudetto è ormai ad un passo, ma la Champions League è ancora tutta da giocare e un’ipotetica eliminazione agli ottavi sarebbe negativa sia per il passato dell’anno scorso sia per le enormi potenzialità della squadra.

Per questo Simone Inzaghi spera di essere al completo per la sfida contro l’Atletico Madrid del 13 marzo alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano. Il tecnico però non ha ricevuto le notizie che sperava dall’infermeria che hanno confermato uno stop per Carlos Augusto e Arnautovic di qualche settimana. Al momento non c’è una data precisa per il rientro, ma considerando la pausa delle Nazionali è molto probabile che i due saltino Atletico Madrid e Napoli per poi tornare con l’Empoli.

COMUNICATO – « Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni»