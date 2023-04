Inter, Inzaghi a colloquio con i suoi big

L’Inter è a due giorni dalla sfida contro il Benfica, una gara che vale la stagione e non solo la panchina per Inzaghi

L’Inter è a due giorni dalla sfida contro il Benfica, una gara che vale la stagione e non solo la panchina per Inzaghi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro ha parlato in questi giorni alla squadra, soprattutto puntando sui suoi leader come Lautaro e Brozovic per rialzare la testa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24