Inter, Inzaghi: «C’è stima per Max: noi pensiamo però solo al campo»

Le parole di Simone Inzaghi nel pre partita di Inter-Juve: «Lukaku sta bene, si è preparato come gli altri»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio contro la Juve. Di seguito le sue parole.

«Lukaku? Bisogna fare quotidianamente delle scelte. Lukaku sta bene, si è preparato come gli altri, Lukaku e Lautaro sono quelli che cominceranno, con tantissima fiducia. Soulé? La Juve è talmente fornita di giocatoti che quello che mi preme di più è pensare alla mia squadra. Hanno tantissime armi fuori, come ce le abbiamo noi. Cercheremo di fare del nostro meglio nella partita prima della sosta. Allegri? C’è grandissima stima con Max, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo pensare al campo, per il resto ci pensano altre persone».

